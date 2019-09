Mara Patricia revela que no adoptó por miedo a que el niño estuviera enfermo

Ciudad de México.- La periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda, se sinceró durante una entrevista para TVyNovelas y detalló las razones por las que nunca tuvo hijos.

Es una experiencia personal de que no pude tener hijos y en la que rehusé aliarme con la ciencia para poder lograrlo en un vientre subrogrado; yo ya no producía óvulos y tendría que recibir uno en donación”.

Mara Patricia explicó que jamás pudo concebir a un bebé debido a que se quedó sin reserva ovárica, pues comenzó a menstruar a muy corta edad.

Tiene que ver con la llegada de mi primer periodo menstrual; si a una mujer le llega a los 9 años, su reserva ovárica se agotará a más temprana edad”.

La periodista confesó que "quería tener una niña” y al mismo tiempo recordaba que cuando estuvo casada con Vicente Fernández Jr. intentaron tener hijos, pero “los resultados arrojaban lo mismo, yo no tenía reserva ovárica”.

Asimismo, explicó las razones por las que no adoptó a un niño, asegurando que temía a que el menor estuviera enfermo y no pudiera salvarlo al no llevar su sangre.

Cuando adoptas, no sabes qué enfermedades puede tener un niño; si en una de esas requiere una donación de alguien cercano, ¿cómo puedes salvarlo?. Además, llega una edad en la que ellos buscan a sus padres biológicos y viceversa”.