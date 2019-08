Marcus Ornellas se defiende de las acusaciones sobre su infidelidad

Ciudad de México.- Tras los rumores de una supuesta infidelidad del actor, Marcus Ornellas, con su compañera en Rubí, Camila Sodi, hacía su esposa y madre de su hijo, Ariadne Díaz, el actor se defiende en una entrevista para el programa Hoy y niega haber tenido un amorío.

Es una broma hombre, es un chiste, en definitiva es un chiste, por supuesto Camila es una gran compañera, gran amiga, hay mucho respeto de ambas partes, no hay nada malo, no hay nada ddel otro mundo y creo que se agarraron de un comentario que hizo en una foto, nos llevamos muy bien y existe mucho respeto y eso es lo más importante",dijo Marcus.

Cuando se le cuestiono sobre si le molestaba este tipo de rumores, el leer en los encabezados que le fue infiel a su esposa esta fue su respuesta:

Pues me gustaría que estuviéramos hablando de otras cosas, pero realmente yo tengo, tenemos la consciencia tranquila todos de que eso no pasó y no va a pasar", concluyó con el tema.