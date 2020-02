Margot Robbie podría dejar DC para unirse a una película de Marvel

Ciudad de México.- Recientemente Margot Robbie sorprendió a sus fans al revelar que sí podría hace una película de Marvel, sin embargo, está muy ocupada con su papel de 'Harley Quinn'.

Pese a que Suicide Squad fue una de las peores cintas dentro del género de superhéroes, dejó personajes entrañables como 'Deathshot' (Will Smith) y el interpretado por Robbie.

Así, durante la promoción de Birds of Prey, la actriz fue cuestionó si podría unirse a su competencia, a lo que Margot dijo que sí pero está muy ocupada con DC otros proyectos.

Cabe resaltar que Margot Robbie es una de las actrices más importantes de los últimos años, ya que actuó a lado de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood.