Margot Robbie podría ser la productora ejecutiva de la película 'Fools Day'

Estados Unidos.- La película Fools Day, inspirada en el aclamado cortometraje del 2013, podría tener una importante participación de la actriz nominada la Oscar, Margot Robbie.

Robbie, quien acaba de encarnar a 'Sharon Tate' en Once Upon a Time in Hollywood, participaría como productora ejecutiva, además contaría con un papel en la producción.

Fools Day narra los acontecimientos en una clase de niños entre 9 y 10 años, los cuales matan accidentalmente a su profesora tras hacerle una broma por el Día de los Inocentes.

Robbie interpretaría a la profesora en el filme, el cual será dirigido por Cody Blue Snider, quien ya dirigió el cortometraje de 18 minutos.