María Antonieta dice que 'Chespirito' le pagó muy poco por ser 'La Chilindrina'

Ciudad de México.- María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘La Chilindrina’, impactó a los fans del Chavo del 8 al revelar lo que le pagaban por participar en esta famosa serie.

El Chavo del 8 fue una de las series más exitosas en la década de los 70, fue creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

A través de su libro autobiográfico, ‘La Chilindrina’ detalló las problemáticas a las que se enfrentó mientras participaba en el Chavo.

La actriz confesó que su sueldo era realmente bajo y que en otro empleo le ofrecían más.

Agregó que perdió la amistad con ‘Chepirito’ luego de tomar la decisión de dejar la vecindad, aunque comentó que en un inició no fue así.

María Antonieta comentó que Roberto se enojó cuando ella registró al personaje de ‘La Chilindrina’ y que hasta la llegó a amenazar.

Él me llamó enojado y me amenazó con no trabajar más en ningún lado. Hasta me exigió que me pusiera de rodillas y le pidiera perdón”.