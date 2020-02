María José despierta la furia de Televisa al traicionarlos e irse a 'La Academia'

Ciudad de México.- La cantante y actriz, María José, en un movimiento audaz ha hecho enfurecer a ejecutivos de Televisa pues violó una de las cláusulas entre la televisora y TV Azteca, ya que firmó para formar parte de la siguiente temporada de La Academia.

La razón que esto moleste a la televisora San Ángel, es que la cantante grabó en diciembre la segunda temporada de Esta Historia Me Suena, la cual será lanzada al público al mismo tiempo que La Academia, por lo que la artista aparecerá simultaneamente en ambos canales.

Esta situación hace mucho tiempo se acordó entre ambas empresas que no sucedería ya que no quieren desgastar la imagen de sus celebridades al aparecer en los dos canales a la vez, algo que parece no importarle a María José.

Cabe destacar que ninguna de las televisoras puede tomar actos legales contra la cantante pues no tienen acuerdos de exclusividad, aunque bien podrían dejar de contratarla en un futuro, situación que se duda suceda ya que esta no es la primera vez que hace lo mismo.

El año pasado hizo el mismo movimiento, grabó la primera parte de Esta Historia Me Suena y después de manera simultánea a pareció en México Tiene Talento de TV Azteca y aún así ambos volvieron a contratarla.