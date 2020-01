Mariah Carey es víctima de hackeo; roban cuenta de Twitter de la cantante

Ciudad de México.- La cuenta de Twitter de Mariah Carey fue hackeada en víspera de Año Nuevo, después de haber alcanzado el número 1 con All I Want for Christmas Is You.

Tan pronto como nos enteramos del problema, bloqueamos la cuenta comprometida y actualmente estamos investigando la situación", indicó un portavoz de la red social.

En la cuenta de Carey se publicaron mensajes ofensivos en contra de Eminem y un retuit de otra cuenta que hacía referencia a la hija del rapero.

Eminem aún puede sostener esta p-y", se lee en el mensaje.

El último post apareció a las 15:35 horas del martes, en el que se mostró una foto de un adolescente sin camisa con la leyenda "xbox n—". Tras recuperar la cuenta la cantante se burló de la situación con este mensaje: "¿Tomo una siesta y esto sucede?".