Mariah Carey lanza nuevo video de su éxito 'All I Want for Christmas Is You'

Estados Unidos.- El clásico sencillo navideño de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, cumple 25 años y por ello la cantante decidió lanzar un nuevo videoclip.

Debido a que la canción llegó al número 1 de ventas a un cuarto de siglo de su lanzamiento, Carey se animó a celebrar este logro con un nuevo clip, mismo que ya tiene más de un millón de vistas.

Cabe señalar que el tema ha sido interpretado por una gran variedad de artistas entre los que destacan Michael Bublé, Ariana Grande, Milos Foreman, Clementine Duo, Fifth Harmony y Justin Bieber.

Así que además de sus grandes éxitos, sin duda All I Want for Christmas Is You se ha convertido en un gran referente de la carrera musical de la intérprete estadounidense.