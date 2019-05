Mariana Garza reacciona a que su ex bisexual buscaría pareja por Internet

Ciudad de México.- La vida del actor Pablo Perroni se ha mantenido en medio de la polémica desde hace algunos meses, luego de que hizo publico que era bisexual y por ello se divorciaría de Mariana Garza, quien se había mantenido al margen de la situación pero recientemente ‘rompió’ el silencio.

La extimbiriche se pronunció al rumor de que Perroni está usando una aplicación para conseguir pareja.

El histrión habría recurrido a Grindr, una plataforma para personas gay, bisexual, transexual y queer.

Mariana concedió una entrevista a TVNotas y dio su opinión acerca de que su ex recurra al Internet para conseguir pareja.

Como Pablo Perroni o cualquier otro ser humano que esté de acuerdo en usarlas, que las use. A mí no me gustan…Ahora tampoco hay que asegurar que Pablo Perroni las use… pero finalmente si él las llega a usar, que sea feliz”, aseguró la extimbiriche.