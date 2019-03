Mariana Yazbek, primer amor de Luis Miguel revela que aún le tiene cariño

Ciudad de México.- El primer gran amor de Luis Miguel, Mariana Yazbek se sinceró y habló para la prensa sobre su exnovio y lo que siente actualmente por él.

Estaba escondida en mi estudio, no me afectó, pero me agobió, se viene una cosa de hace muchísimos años, pues como saben yo no soy persona de estar enfrente de las cámaras, entonces es más complicado para mí”, explicó.

Sobre las dudas por el paradero de Marcela Basteri, madre del intérprete nacionalizado mexicano, la fotógrafa contestó aliviada:

Felizmente a mí no me tocó nada de esa etapa de Luis Miguel, a veces me sorprendo mucho con las declaraciones que hacen las personas sin tener un sustento, la verdad que también hay mucha parte de la historia que yo no conocía porque a mí no me tocó vivirla”.

Sin embargo, Mariana dijo sentirse afortunada por el tiempo que compartió con 'El Sol'.

Estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de vivir una parte muy buena, y muy amorosa de la historia y hasta ahí sé, no puedo hablar de lo que no sé”.

Al respecto de las situaciones controversiales que actualmente envuelven al artista, Yazbek expresó:

Me da tristeza, porque lo que yo más quiero, teniendo todo este cariño que le tengo, es que triunfe y que le vaya bien, y que rearme su carrera, eso es lo que más me gustaría. Siempre me gusta ver a las personas con un lindo recuerdo de mi vida. (…) Tengo mucho cariño, pero ya (pasó nuestra historia), le deseo de verdad lo mejor, es un artistazo”.