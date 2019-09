Maribel Guardia abre su corazón y cuenta qué fue de su verdadera madre

Ciudad de México.- Mediante una entrevista para el Diario Basta, Maribel Guardia contó lo que sucedió con la vida de su verdadera madre, quien por desgracia falleció en la infancia de la cantante.

Maribel menciona que casi no habla de esto con sus fans, debido a que lo considera como algo intimo, ella solo comenta que el poco tiempo que convivió con ella en la infancia fue algo feliz.

La también actriz mencionó que ese poco tiempo que estuvieron juntas fue para ella algo inolvidable y alegre.

Mi mamá fue una persona muy mágica para mi, fijate que los nueve años que la tuve la recuerdo como un ángel que pasó por mi vida porque era alcahueta yo no comía, era un flaquilla que no había manera de que comiera y me decía que si quería comer yo le decía que me diera en el techo, entonces agarraba una escalera, me sentaba en el techo y me daba de comer...", agregó Maribel en la entrevista.