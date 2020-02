Maribel Guardia habla de la actriz con la que le fue infiel Joan Sebastian

Ciudad de México.- La guapísima y querida Maribel Guardia, por fin se decidió a hablar de la actriz con la que le fue infiel el fallecido Joan Sebastian, con quien estuvo casada por cinco años.

La conductora manifestó que el engaño del cantante no lo pudo perdonar debido a que su comportamiento era muy repetitivo, aunque aseguró que jamás ha culpado a Arleth Terán, y mucho menos agredirla de ninguna manera, pues era su esposo quien tenía que respetar la relación.

Quiero decirte que yo a Arleth Terán, no la culpo absolutamente de nada, a Joan sí, porque él era él que me debía un respeto, sabes que no puedes cargar equipajes pesados en tu espalda, la vida es muy difícil, para andar cargando con el pasado, tienes que dejarlo ir y vivir en el presente", detalló Maribel Guardia.