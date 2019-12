Maribel Guardia habla del Zapata gay: "No me gustaría ver a Joan con tacones"

Ciudad de México.- No cabe duda que Maribel Guardia es una de las artistas más querida de la farándula, gracias a su enorme carisma y su innegable belleza. Por ello la famosa fue abordada por reporteros en un aeropuerto donde habló de diversas temas.

Uno de estos asuntos fue el polémico cuadro de Emiliano Zapata donde este aparece desnudo, con tacones y montado sobre un caballo. La actriz y cantante opinó lo siguiente:

De igual manera, la costarricense siguió con el tema de la pintura poniendo de ejemplo a su expareja, Joan Sebastian:

Como familiar a mí no me gustaría ver a Joan (Sebastian) subido en un caballo con tacones altos. Pero Zapata representa muchas cosas, en cuanto a la libertad e inclusión y por ese lado me parece bien", Concluyó Maribel.