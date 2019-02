Maribel Guardia habla sobre lo que pudo causar la muerte de Hugo Figueroa

Ciudad de México.- La actriz costarricense, Maribel Guardia, habló sobre el lamentable deceso de Hugo Figueroa; sin embargo, causó controversia al confesar un terrible secreto que podría explicar la muerte del empresario.

A finales de enero, Hugo Figueroa fue encontrado sin vida tras haber sido secuestrado; de inmediato, algunas especulaciones apuntaron a que su muerte se debió a relaciones con el narcotráfico.

En una entrevista, Maribel fue muy tajante al mencionar que ella no debe hablar de ninguna cuestión relacionada con la familia Figueroa, pero destacó que el caso de Hugo lo viven muchos mexicanos a diario:

Esta no es una historia de la familia Figueroa, es la historia de muchas familias mexicanas que viven esto a diario; el horror, los crímenes, que quedan totalmente impunes”

Asimismo, la costarricense recordó que Hugo trabajó con su hijo Julián y le ayudó a impulsar su carrera en la industria musical, por lo que él le estará eternamente agradecido:

Además, Maribel Guardia aseguró que la muerte de Hugo dejó un enorme vacío en su familia:

Por otro lado, la cantante señaló que en México todos están expuestos a ser víctimas de la delincuencia, por lo que ella misma teme por su seguridad y la de su hijo, por el ambiente en el que se desenvuelve. Sin embargo, fue muy contundente al señalar que el miedo no la haría dejar su carrera artística:

Yo en mi vida voy a traer un guardaespaldas, no es mi personalidad y no creo tampoco que ayude mucho... Confiar en Dios y ni modo, yo voy a seguir con mi carrera como la he seguido siempre”