Maribel Guardia se lanza contra crema antiarrugas: "No recomiendo estafas"

Ciudad de México.- La modelo Maribel Guardia hizo una denuncia en sus redes sociales para advertir a sus seguidores sobre un producto de belleza que utiliza su imagen ilegalmente para aumentar sus ventas.

Así lo explicó la actriz que dejó claro que no tiene nada que ver con la compañía de productos cosméticos Auvela, que además, usa en su publicidad a otras personalidades, sin el concentimiento de estas.

La crema Auvela es una estafa. yo no tengo nada que ver con ella. no la conozco, no la recomiendo. Auvela usan falsamente el nombre de varias artistas, en distintas zonas. En todos los casos es falso.”