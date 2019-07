Maribel Guardia se le va a la yugular a José Manuel Figueroa por duro ataque

Ciudad de México.- Luego de que José Manuel Figueroa asegurara que Maribel Guardia era muy hábil y manipuladora con las cámaras, la guapa costarricense ha dado replica a estas declaraciones.

Al ser cuestionada por la prensa sobre este nuevo embate de José Manuel, hijo de su fallecido exesposo Joan Sebastian, la conductora contestó:

Pero manipuladora de qué, ¿de la prensa dijo verdad?, pero ni que ustedes fueran huelles o caballos para yo manipularlos o manejarlos. Mira yo creo que la relación entre el artista y la prensa es esa, yo siempre que me preguntan algo lo contesto, pero no soy una persona que hable mal de la gente porque si no tengo algo bueno que decir pues para qué lo voy a decir”.