Maribel Guardia se transforma con filtros y desea dulce sueños a sus fans

Ciudad de México.- La actriz, Maribel Guardia, ‘confundió’ a sus seguidores de las redes sociales al aplicarse un filtro.

En la imagen, se ve a la artista, sin ninguna arruga, con los labios rojos y una toalla en la cabeza, además unos lentes oscuros.

Por su parte, escribió que les mandaba besos a sus fans y les deseo dulces sueños, por lo que estos quedaron encantados.

Además le comentaron que no debería de ponerse esos filtros, ya que era hermosa al natural y otros informaron que no la conocían así.



No es ella, Dios no uses esos filtros no lo necesitas, pensé era otra persona”.