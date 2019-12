Maribel Guardia, triste por la pérdida de un ser querido: "Nos volveremos a ver"

Ciudad de México.- La costarricense Maribel Guardia está muy triste pues compartió con sus seguidores el pesar por la muerte de su perrito llamado Pariño.

La cantante de 60 años posteó una fotografía del canino y escribió un mensaje en el que confesó que lo extrañará mucho tras estar juntos desde hace 12 años.

Maribel confesó que nunca olvidará los cariñosos recibimientos de su mascota, sus saltos, sus bailes y su compañía.

Nunca voy a olvidar los recibimientos que tuve durante años siempre que me iba de la casa, aunque saliera tres veces el mismo día, sus saltos y movidas de colita me llenaban de amor, me acompañaba en mis largas horas de insomnio y me acompañaba a cualquier hora a la cocina y al baño."