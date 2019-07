¡Maribel al rescate! La actriz evita que dolido hombre se "corte las venas"

Ciudad de México.- Maribel Guardia vuelve a causar impacto entre sus seguidores ya que apareció en bikini y de espaldas, mostrando su cuerpo, pero más que su pequeña cintura fue su trasero el que acaparó la atención.

La costarricense dejó en claro que la celulitis está lejos de aparecer en su cuerpo y es que Maribel tiene la piel de una jovencita, prueba de ello son las imágenes que postea, en las que aparece sin maquillaje o mostrando su abdomen de 'acero'.

Pero eso no fue todo pues como ya ocurrió antes, la guapa modelo respondió el comentario en una de sus fotos a un dolido seguidor que le explicó que estaba pasando por una ruptura amorosa y necesitaba de sus buenas vibras para salir adelante:

Hola Maribel Guardia me dejó mi novia ¿puedes mandarme buena vibra para que salga de mi depre y no me corte las venas?”.