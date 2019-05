Maricruz Nájera: "Al igual que Stefanie Sherk yo también tuve depresión"

Ciudad de México.- La madre de Demián Bichir, Maricruz Nájera, recordó que durante un tiempo sufrió depresión, al igual que su fallecida nuera Stefanie Sherk.

También estuve con depresión. Es muy feo, se siente uno muy mal, pero gracias a Dios no fue tan difícil salir, porque tenía un ángel de mi guarda que me guió por el camino correcto; no era tan fuerte, pero no la había sentido nunca, no sabía lo que tenía, sólo estaba cansada y quería dormir todo el día, aunque a cada persona le da diferente”, explicó Nájera en entrevista con Quién.