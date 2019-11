Marie-Christine, la princesa que huyó de la realeza; fue localizada tras 12 años

Estados Unidos.- La princesa de Bélgica, Marie-Christine, fue encontrada después de 12 años de haber abandonado su puesto en la familia real.

La princesa se alejó del ojo público y la última vez que se tuvo rastro de su paradero fue en una entrevista con el diario holandés Laatste Nieuws.

Y, ahora, el periódico fue el encargado de dar detalles de la nueva vida de Marie-Christine, quien, según su información, habita en Sequim, una comunidad de siete mil pobladores en Washington.

Por su parte, Esmeralda, hermana de la princesa, ha sido la única que se ha interesada en mantener contacto con ella.

Marie-Christine no quiere mantener ningún contacto ni con la familia ni con los amigos del pasado. Es su elección. Dice que tiene una nueva vida. Me pone triste, pero respeto su decisión. Lo intenté durante 4 años, pero ella realmente no quiere y no puedo obligarla”, mencionó.