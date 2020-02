¿Marina de Tavira y Diego Luna tendrán velada romántica en San Valentín?

Ciudad de México.- A pesar del hermetismo, el romance entre Diego Luna y Marina de Tavira cada vez abierto a la prensa, pues ya no es raro que sean captados juntos en algunos compromisos y eventos.

En un evento del escritor Édgar Keret, de Tavira fue cuestionada por la prensa en torno a cómo celebrará el Día de San Valentín con 'El Charolastra'.

La verdad es que creo que desde que era niña y hacíamos intercambio de amigo secreto y estas cosas, no he vuelto a celebrar el 14 de febrero", señaló la actriz.

Aunado a esta declaración, Diego también fue víctima de los cuestionamientos de los medios con respecto a este, aunque libró la situación haciendo gala de su ingenio.

No sé, yo creo que esa decisión la van a tomar mis hijos, me va a tocar celebrarlo con mis hijos, lo cual me encanta y ya", dijo Luna.