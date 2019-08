Cómo sexy ejecutiva, Marisol González sorprende a fans con entallado traje

Ciudad de México.- La presentadora de Hoy, Marisol González se ha caracterizado por lucir diversos atuendos con clase.

Esta vez la conductora no se quedó atrás y lució un traje tipo sastre color gris, sólo que es una manga de encaje y la otra parte sin manga, al llegar abajo en el pantalón es de la misma tela.

Por su parte, Marisol escribió a sus seguidores que los cambios en la vida no tienen que asustar, si no sería más horroroso no haberlo intentado.

Por su parte, los fanáticos de la artista quedaron encantados con su vestuario, además de su impactante belleza.



Qué elegante eres una linda mi Marisol”.

Te pareces a una dama de cualquier realeza por tu buen vestir, nada más que tu eres más bella”.

¡Eso es porte y elegancia!”.