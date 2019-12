Marjorie de Sousa conmueve a fans con emotivo canto a la Virgen de Guadalupe

Ciudad de México.- A primera hora de este 12 de diciembre, día en que se conmemora a la Virgen María, la famosa actriz venezolana, Marjorie de Sousa, conmovió al público entero con su espectacular interpretación del tema Señora, Señora en honor a la madre de Jesucristo.

De Sousa le rindió nuevamente homenaje a la Virgen de Guadalupe luciendo como toda una princesa con un vlargo vestido blanco con falda de tres capas, un chal de color rojo y flores en su cabello recogido en un chongo.

La actriz expresó sentirse honrada de poder haber dedicado tan emotiva canción a la Virgen, a quien adoptó también como su madre cuando llegó al país.

Yo ya la adopté (la Virgen), desde que llegué a este país me enamoré, no solo de ustedes, sino de su Madre y para mi es un regalo maravilloso y una señal de que Diosito siempre está allí, y que ella te abre las puertas, que estás bien. Amo hacer esto, amo la oportunidad de estar esta noche aquí, no solo estoy yo, sino mi familia, gracias, gracias por este regalo, para mi significa mucho", expresó Marjorie en la entrevista.