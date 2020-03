Marjorie de Sousa explota y destruye a la prensa por revivir fotos íntimas con Gabriel Soto

Ciudad de México.- Aunque Marjorie de Sousa ha decidido enfocarse en su vida profesional y dejar al lado la polémica, nuevamente la actriz se encuentra en medio del escándalo tras revivirse el momento en que salieron a la luz unas fotografías muy comprometedoras junto a Gabriel Soto.

Debido a que las imágenes se difundieron cuando el actor aún estaba casado con Geraldine Bazán y en su momento se especuló que él sería el verdadero padre de su hijo, hecho que ahora un periodista retomó para señalar que ella podría ser la causante del divorcio entre Gabriel y la madre de sus hijas, Marjorie respondió:

Visiblemente molesta con este tema, De Sousa agregó en entrevista para el programa Suelta la Sopa:

Porque sí, soy mamá soltera… ¿qué te digo? No lo señalo, no lo juzgo, yo no soy quien, entonces no tengo nada que decir".