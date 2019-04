Marjorie 'explota' contra Julián Gil por no firmar pasaporte de su hijo

Ciudad de México.- La actriz Marjorie De Sousa está pasando por un mal rato.

La también modelo confesó que atraviesa una de las mayores tristezas familiares que ha enfrentado, luego de que Julián Gil le negara la firma del pasaporte a su hijo Matías Gregorio.

A pesar de que Marjorie ha manifestado en diversas ocasiones que le preocupa separarse de su hijo cuando tiene compromisos de trabajo fuera del país, otro de sus más grandes conflictos es que a más de dos años del nacimiento de su primogénito, su padre aún no lo conoce.

Asi lo dijo en entrevista para el programa Un Nuevo Día:

No, no he podido sacar a mi hijo del país (México) y mi papá tampoco ha podido venir. Mi mamá todavía llora por el hecho de regresar a su casa, el otro día me decía llorando ‘voy a regresar a mi casa, después de 5 años voy a abrir las puertas de mi casa’."