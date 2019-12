Marjorie habla sobre la salida de Pedro Fernández de 'Hasta el Fin del Mundo'

Ciudad de México.- Hace 5 años y medio se estrenó la novela Hasta el Fin del Mundo, la cual fue protagonizada al inicio por Marjorie de Sousa y Pedro Fernández, hasta que este último sin explicaciones abandonó la producción.

Sin embargo, recientemente la famosa actriz, Marjorie, habló sobre la salida del cantante y actor señalando que fue una gran sorpresa para todos, incluso aseguró que lloró cuando se entero que ya no compartiría pantalla con Fernández.

Obviamente sí me pegó mucho porque ya la novela estaba en un punto donde la gente amaba la pareja. Nunca se me olvida que me entere el día que más rating tuvimos y nunca supe por qué se fue. En serio nunca supimos", aseguró Marjorie.