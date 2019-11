Mark Ruffalo menciona que quiere una pelea entre 'Hulk' y 'Wolverine'

Estados Unidos.- Desde su primera aparición como Hulk, Mark Ruffalo ha gozado de una fama ascendente en el MCU, tanto que sus ideas son tomadas en cuenta por los altos mandos de la compañía de Marvel.

En esta ocasión, Ruffalo estuvo presente en el Tokio Comic Con y reveló que recientemente conversó con el presidente de Marvel, Kevin Feige. Es ahí donde reveló que esta pensando en una épica pelea.

Kevin Feige me preguntó la semana pasada si tenía más ideas o historias para Hulk, y dije que sí, "creo que todavía hay algunas historias que contar". Y él dijo: "Bueno, ¿por qué no vienes y me cuentas sobre ellas y veremos si podemos encontrarles un lugar en el universo Marvel?", comentó Ruffalo.