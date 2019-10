Marlene Favela reaparece después de haberse convertido en madre

Ciudad de México.- La actriz Marlene Favela reapareció después de haberse convertido en madre de su hija Bella, esto el pasado 12 de octubre y habló de lo significó para ella comenzar en la maternidad.

Sin embargo, la actriz no ha querido abandonar a sus seguidores, y a través de un video en su cuenta de Instagram reveló sus primeras impresiones tras su debut materno.

Me tiene enamoradísima. Ha sido la experiencia más maravillosa de nuestra vida, estamos muy felices. Ha sido increíble este proceso, no me lo esperaba así. Es como el regalo más grande que Dios te puede dar y bueno no tengo más que palabras de agradecimiento.