Marta Guzmán rompe el silencio y llama vendido y misógino a Loret de Mola

Ciudad de México.- Después de la sorpresiva salida del periodista Carlos Loret de Mola de Televisa, Marta Guzmán, quien trabajó con él en la sección del clima en Primero Noticias, habló de su mala relación con el conductor del extinto noticiero.

Fue en la revista Quién, donde Guzmán aseguró que los 2 últimos años fueron los peores, pues los rumores sobre la vida personal de Loret de Mola comenzaron a esparcirse por la prensa de espectáculos, “por lo que nos prohibió a todos hacer algún tipo de comentario a los medios”.

Trataré de no sonar agresiva. Pero quiero ser lo más honesta posible. No es ningún mártir ni le están coartando su libertad de expresión. Obtiene lo que se ha ganado por incongruente, vendido, arrastrado y no menos, misógino .”

Además, contó cómo fue su despido de Primero Noticias, el cual, la propia Marta, dijo fue injustificado.

Me dijo: ‘Te tengo que decir que a partir de mañana ya no estás en Primero Noticias. Me dijo que la había regado muchísimo al dar una entrevista a Reforma cuando sabía perfecto que eso no lo podía hacer”, dijo Marta.