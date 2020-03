Martha Cristiana responde a Ana Serradilla tras defender a su prometido

Ciudad de México.- La noticia del compromiso de la famosa actriz Ana Serradilla con Raúl Martínez, la también artista, Martha Cristiana hizo declaraciones sobre quien fue su esposo.

Martha habló sobre la violencia que vivió junto al empresario situación que fue criticada ahora decidió hablar y contar la razón por la que hizo comentarios tan crudos.

Fue un programa de Facebook llamado Martha Cristiana al aire que la actriz decidió dar una declaración clara y honesta” respecto a toda la situación.

Les quiero decir que lo que yo compartí recientemente y que ha estado circulando en diversos medios a raíz de lo que puse yo en mis redes sociales ha sido mi experiencia de vida, y ha sido importante compartirlo. Me pertenece el derecho de poder compartir con todos ustedes mi experiencia porque es lo que yo viví”, explicó Martha Cristiana.

Ella dio su postura señalando que fue clara y transparente: “Lo que yo rescato de todo esto que se dio es que más allá de la polémica, de que si dijo o no, de si será cierto o no, amigos, es que siempre he sido muy honesta y muy transparente. Nunca les he escondido nada, ni siquiera mis peores pecados, mis peores errores. Esa es la ventaja de no tener máscaras. Esta soy yo. Siempre llena de defectos y limitaciones”.

Finalizó diciendo que habló sobre lo que pasó porque es un tema que no se habla y que solo quería inspirar, su objetivo no era dañar a nadie.

Antes que nada quiero inspirar a mujeres, a jóvenes, a hombres y por supuesto, lo más importante de todo, a mis hijos. Quiero a través de mis palabras, de mi experiencia personal seguir inspirando, seguir tocando las conciencias de muchas personas para que tengamos por lo menos la oportunidad de cuestionar esas prácticas y de cuestionarnos”, aseguró Martha Cristiana.