Martha Cristiana tras cirugía de corazón: "Es un milagro que esté viva"

Ciudad de México.- El sábado pasado, la actriz Martha Cristiana había anunciado a través de sus redes sociales su ingreso a un hospital de la Ciudad de México debido a un problema en el corazón. Relató que una válvula conectada al corazón estaba en mal estado y estuvo en terapia intensiva 2 horas.

Este domingo, a través de Instagram, la también modelo se dejó ver sin una gota de maquillaje y conectada a unos tubos, pero con una visible mejoría. En un texto amplio, Martha expresó su agradecimiento a sus seres queridos, así como a los doctores que intervinieron en el procedimiento médico.

"Estoy en terapia media y quiero reiterar mi cariño y mi profundo reconocimiento al doctor Alejandro Rey, el cirujano que me operó" señaló.

A su vez, Cristiana aseguró que de milagro que está viva tras la operación a corazón abierto. "Es un milagro que esté viva y además así de bien a 48 horas de mi intervención y la mancuerna que hizo con el doctor. Gil Camarena es lo que me tiene así de animada, sana y alegre" escribió la actriz de 48 años.

La famosa en el hospital de la Ciudad de México

Al final la artista señaló que no esperó el apoyo de tanta gente y reconoció que con la gente que no ha sido amable se siente más agradecida: "personas con las que no siempre he sido amable y eso me hace sentir aún más humilde y más agradecida".