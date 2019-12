Martha Cristiana, víctima de extorsión tras el secuestro de su perra Camelia

Ciudad de México.- Después de que Martha Cristiana anunció que su perrita Camelia se perdió, la actriz reveló que ha estado recibiendo llamadas de extorsión.

La actriz contó que luego de varios días de que su mascota se extraviara misteriosamente mientras un cuidador la paseaba por las calles aledañas a donde vive, recibió llamadas pidiendo dinero por Camelia.

Se lleva a Camelia y de repente no llega, le empezamos a marcar a este cuate, no contesta, entonces, por fin contestó y me dice: 'se me olvidó decirles que me desmayé y cuando desperté estaban todos los perros, menos Camelia'", contó la artista.