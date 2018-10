Martha Figueroa: "Geraldine Bazán ya tiene novio... está guapérrimo"

Ciudad de México.- La polémica separación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto estuvo llena de especulaciones sobre si Gabriel engañaba a su entonces esposa con una compañera de la novela Vino el amor.

Martha Figueroa, periodista del programa Con permiso, reveló que la actriz le habría dado una nueva oportunidad al amor.

La periodista dijo que Bazán está escribiendo un nuevo capítulo de su vida con alguien que no está involucrado en el medio artístico.

No les voy a decir tanta información porque no me la sé, pero una amiga los vio y entonces no sabemos ni el nombre ni a qué se dedica, pero es tan guapo, tan pero tan pero tan guapo que hasta feo se ve Gabriel Soto” mencionó.