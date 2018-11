Martha Figueroa revela quién es la actriz más impuntual de Televisa

Ciudad de México.- Televisa tiene una lista con todos los trabajadores que son más impuntuales.

La conductora Martha Figueroa reveló el nombre de la actriz más impuntual de la empresa de San Ángel.

Ahí en Televisa, hablando de telenovelas, hay un registro que la gente que no entra a Televisa no conoce, y está en ciertas oficinas no en todos lados, pero hay un registro de impuntualidad; entonces, van poniendo el nombre de la persona que llega tarde a trabajar y cuántas veces llega tarde", detalló Figueroa.