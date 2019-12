Martin Fuentes cuida a sus hijas en lo que Jacky Bracamontes sale a trabajar

Ciudad de México. - Luego de que Jacqueline Bracamontes reapareciera durante el evento Miss Universo provocando gran conmoción con su figura a pocas semanas de someterse a varias operaciones para mejorar su aspecto, Martín Fuentes no se quedó atrás.

El empresario tomó sus redes sociales para compartir una emotiva imagen donde aparece rodeado de sus 5 hijas. Junto a ella, Fuentes escribió: “#princesas #inlove #princesses�� #girlpower #girls”.

La fotografía causó impactó entre los seguidores de Fuentes y de Bracamontes, y a pocas horas de su publicación ya cuentó con más de 34 mil me gusta y miles de comentarios felicitándolo por su labor como padre.

Cabe señalar que Jacqueline ha sido duramente criticada en el pasado por los rumores que señalaban que su esposo no la dejaba trabajar para que no descuidara a sus hijas, siendo esta imagen la que comprobaría que no es así.