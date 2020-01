Marvel: Este personaje regresaría para 'Doctor Strange 2' convertido en villano

Ciudad de México.- Según una publicación en el sitio web de audición Backstage, la segunda parte de Doctor Strange traerá de regreso al villano 'Barón Mordo'.

Después de los eventos de Avengers: Endgame, el 'Dr. Stephen Strange' continúa su investigación sobre la Gema del Tiempo. Pero un viejo amigo convertido en enemigo pone fin a sus planes", se lee en la descripción de la página.

Resulta que el "viejo amigo convertido en enemigo" se trata de Karl Mordo, personaje el cual es interpretado por Chiwetel Ejiofor y al parecer volverá al MCU.

Cabe recordar que se revelara que Scott Derrickson dejaba la direción de esta película, debido a "diferencias creativas" que tuvo con Marvel Studios.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, protagonizada por Benedict Cumberbatch, se espera que llegue a los cines el 30 de abril de 2021.