Marvel: Estos son los estrenos del 2020 más esperados por los fans

Ciudad de México.- Como parte de la nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel, uno de los estrenos más esperados del 2020 es Black Widow que se estrenará el 1 de mayo.

Esta película iniciará con la Fase 4 del MCU, y traerá de regreso a la pantalla grande a 'Natasha Romanoff', cuyos eventos transcurrirán entre Captain America: Civil War y Avengers: Infinity War.

Otro de los estrenos que más expectativas ha generado es el filme de Eternals, donde Angelina Jolie debutará en el mundo de los superhéroes con el papel de 'Thena'.

La cinta se estrenará el 6 de noviembre y contará con las actuaciones de Richard Madden, Don Lee, Brian Tyree Henry, Salma Hayek y Kit Harington.

Por su parte, The Falcon and the Winter Soldier vendrá a conquistar la pantalla chica de la mano de Disney Plus, miniserie que comenzará desde el final de Avengers: Endgame.

Otros de los largometrajes esperados por los fans es Venom 2 que verá la luz el 2 de octubre, así como Los nuevos mutantes y Morbius.