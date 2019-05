Marvel dará vida en la pantalla grande al cómic ‘Agentes de Atlas’

Nueva York, EU.- Agente de Atlas es una historia de cinco partes que Marvel Cómics llevara a la pantalla grande, este es un grupo sin precedentes que cuenta con increíbles superhéroes asiáticos y asiático-estadounidenses.

The Associated Press anunció el jueves 23 de mayo que dicho cómic será lanzado este verano, sumando fuerzas con el maestro de artes marciales Shang-Chi, que es ya un ícono establecido con unos nuevos como lo es Wave, el más reciente de los superhéroes.

El cómic The War of the Realms: New Agents of Atlas, el cual hizo debut este mes con su súper poderoso equipo de 10 campeones asiáticos, esto es pieza de una saga que incluye a diversos grupos del Universo Marvel, entre ellos los Avengers quienes luchan con una Diosa del Fuego. Dicha serie será ‘lanzada’ en agosto.