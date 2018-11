Marvel está de luto: Stan Lee, leyenda de los cómics, muere a los 95 años

Los Ángeles, EU.- Luego de enfrentarse a problemas de salud y situaciones legales en los últimos años, la piedra angular de la historias detrás de los personajes de Marvel, el legendario escritor Stan Lee, murió a la edad de 95 años.

De acuerdo con una fuente que ofreció declaraciones a The Hollywood Reporter, el creador de personajes como 'Black Panther', 'Spider-Man', 'X-Men', 'Thor', 'Iron Man', 'The Fantastic Four', 'Hulk', Ant-Man y muchos más, falleció en el hospital Cedars-Sinai Medical Center, en Los Ángeles, la mañana de este lunes.

Como se ha reportado, Stan Lee había sufrido recientemente de complicaciones de salud a causa de una neumonía, así como problemas de visión, y según el portal TMZ, el escritor fue trasladado hoy en ambulancia al Cedars-Sinai Medical Center, donde finalmente dejó este mundo.

La esposa de Stan Lee, Joan, murió en julio de 2017, duro momento después del cual vinieron más situaciones complejas para el padre de 'Spiderman'.

Luego del fallecimiento de su esposa, Lee emprendió acciones legales por fraude contra una compañía, además de también demandar a un exmánager.

Posteriormente, el Departamento de Policía de Los Ángeles dio a conocer que se realizaba una investigación por abuso del que pudo ser víctima Stan Lee.

El creativo, escritor y editor de una de las compañías de comics más exitosas de todos los tiempos siempre será recordado por el humor contenido en sus cameos en películas, por haberle regalado al mundo a entrañables personajes y por haber construido un universo que ahora ha trascendido a la pantalla grande y a otros ámbitos.