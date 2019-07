Marvel lo hace otra vez: El diálogo de 'Endgame' que engañó al público

Ciudad de México.- El Universo Cinematográfico de Marvel es conocido por filtrar entre sus películas tácticas que engañan al público y con Avengers:Endgame lo lograron.

La situación se presentó en los diálogos, cuando los Vengadores se arman de valor al inicio del filme y se van en busca de Thanos para enfrentarlo tras el chasquido que acabó con la mitad del universo.

Los personajes mencionan “Let’s go get this son of a bit…” (Vamos a buscar a este hijo de pu…), dialogo que fue tomado como si se viniera una gran batalla. Cosa que no pasó, pues la muerte de Thanos fue rápida y hasta aburrida.

El director Joe Russo y el escritor Christopher Markus discutieron esta táctica en los comentarios de la película.

Lo que es tan divertido de esto para nosotros es que lo estamos configurando para aparentar como si fuera una película de acción y aventuras. Los Avengers persiguiendo a Thanos a través del espacio tratando de recuperar el guantelete (…) ‘Vamos a buscar a este hijo de pu...’ es una frase típica de algún tráiler de los años 80 y 90.”