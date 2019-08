¿Marvel planea traer de regreso a Chris Evans como el 'Capitán América'?

Estados Unidos.- Al parecer Marvel Studios desea seguir contando con la presencia de Chris Evans al lado del 'Capitán América', personaje que a interpretado desde 2011.

El portal We Got This Covered reveló que los ejecutivos de Marvel planean extender la historia de 'Steve Rogers' en nuevas aventuras, quizá en una película o una serie.

De realizarse, este proyecto podría abordar la rivalidad del 'Capitán' con 'Red Skull' y su relación con 'Peggy Carter', sin embargo, nada de esto ha sido confirmado por la empresa o Evans.

Por ahora, la Fase 4 del MCU tiene confirmado el regreso de 'Black Widow', Doctor Strange and the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder.