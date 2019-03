Mary Boquitas: "De tanto golpe que me dio Sergio Andrade, me destrozó"

Ciudad de México.- Durante el programa De primera mano, Mary Boquitas reveló que tuvo que ingresar al quirófano en más de una ocasión debido a los golpes que recibió por parte de Sergio Andrade.

Fue por medio de una llamada telefónica donde María Raquenel, nombre verdadero de la cantante, confesó todo lo que vivió al lado de Andrade y las consecuencias que le dejó por las constantes agresiones que sufrió.

Boquitas señaló que la parte más afectada de su cuerpo fue su retaguardia, a tal punto que tuvo que operarse dos veces debido a las golpizas.

De tanto golpe que me dio, me destrozó mis pompis, literal la del lado derecho. Con el paso del tempo no había ejercicio ni masajes que me ayudaran, tenía como una hendidura”.