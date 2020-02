Marysol envía mensaje a supuesto hijo de José José: "Él te brindó su atención"

Ciudad de México.- Marysol Sosa envió un contundente mensaje a Manuel José, quien dice ser el hijo no reconocido del fallecido cantante José José.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Marysol manifestó su descontento con el también cantante y así lo expresó:

Quiero aprovechar estos medios para enviar un mensaje a Bryan Álvarez, conocido como Manuel José. En primer lugar yo no tengo nada que ver con la demanda que se te ha interpuesto desde que llegaste a México. Mi padre te brindó su atención, su tiempo, se hizo la prueba de ADN, admiró tu talento... y al día de hoy no me queda claro como no eres capaz de responder las cosas que ya sabes".