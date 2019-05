Más 'Mysterios' se revelan en el nuevo trailer de 'Spider-Man: Far From Home'

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes Sony lanzó el tráiler oficial de Spider-Man: Far From Home, el cual comienza con una sorprendente advertencia de spoilers, y es que si eres uno de los pocos que aún no ve Avengers: Endgame sin duda no deberías ver este adelanto.

Obviamente antes de continuar te dejamos la misma advertencia.

El adelanto comienza de inmediato relacionándose con los eventos de Endgame, con Peter recordando a Tony Stark a cada lugar que va, y sintiéndose bastante triste por su pérdida.

A pesar de esto, el tráiler luego da paso al viaje de Peter, viendo un poco más de su vida escolar, hasta su encuentro con Nick Fury, quien lo presenta con Mysterio, y a la vez abre las puertas al multiverso de Spider-Man.

El tráiler culmina con algo que quizás se pudo guardar para el filme, y es MJ descubriendo que Peter es el héroe arácnido. “Es bastante obvio”, le señala.

Spider-Man: Far From Home se estrenará el próximo 2 de julio.

Con información de MouseLaTercera.