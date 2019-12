Más enamorados que nunca: Dua Lipa se 'come' en cena familiar a Anward Hadid

Estados Unidos.- La famosa cantante, Dua Lipa, se encuentra en su casa celebrando con su familia las festividades decembrinas y tal parece que también con su enamorado, Anward Hadid, a quien después de la cena casi se lo 'come' a besos.

La pareja en múltiples ocasiones han demostrado estar locamente enamorados y con el apasionado beso en la casa de la artista la confirmaron nuevamente.

Cabe mencionar que desde hace un par de día se supó que la intérprete de Be The One está celebrando al lado de sus padres y sus hermanos menores las festividades, y ahora mostró que también al lado su novio, Anward.

La pareja se demostró su amor tras la cena en familia con un apasionado beso que fue capturado, por uno de los familiares de la artista, y fue compartido por Dua en su cuenta de Instagram, lo que ha encantado a sus millones de seguidores que le aseguraron hacían una "hermosa pareja".

En tan solo tres horas la publicación ya ha obtenido un millón 181 mil 881 'likes' y miles de comentarios como:

La mejor pareja".

Amor real".

Casi te lo comes jajajaja".

Hermosa pareja".