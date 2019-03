Más guapa que nunca, Geraldine Bazán luce increíble vestido dorado

Ciudad de México.- Con un bello vestido Geraldine Bazán manifestó sentirse tranquila y sin remordimiento por haber ventilado a la opinión pública los detalles de la infidelidad de Gabriel Soto con Irina Baeva.

Durante la presentación de la segunda temporada de la telenovela Por Amar sin Ley, la actriz subrayó:

No me considero ejemplo o estandarte, para nada, creo que finalmente soy una mujer que habla con la verdad, de frente, y no tengo miedo, y si no tienes miedo y hablas con la verdad, no hay por qué avergonzarse o echarse para atrás de lo que uno dijo”.