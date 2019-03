“Más historias, más voces”: Yalitza al frente de campaña de Netflix

Ciudad de México.- Yalitza Aparicio, Uzo Aduba, Hannah Gadsby y otras aristas exhortan a buscar “más espacios, más historias y más voces” que necesitan ser escuchadas para poder hacer de la inclusión una realidad.

Por medio redes sociales, Netflix lanzó una campaña en la que la actriz de Orange is the new black y la protagonista de Roma invitan a crear más oportunidades en las que todos sean representados y escuchados a través de las pantallas.

¿Has estado alguna vez en un espacio en el que no ves a nadie como tú? ¿Alguna vez has pensado que tú definitivamente pertenecías pero te dijeron sutil o no sutilmente que no lo hacías? Tú conoces esos espacios, el mundo está lleno de ellos y sus límites. Límites en quien logra contar las historias, quien logra escribir, quien logra dirigir, quien logra actuar y quien logra ver su vida reflejada”, inicia Uzo Aduba en el video de la campaña.

En medio de las palabras de la actriz, Uzo y Yalitza recrean una escena de Roma y miran sonrientes hacia la cámara en una toma cenital, viendo hacia el cielo en alusión a que no deben existir límites cuando se busca salir adelante.

Hagamos un espacio para voces que aún deben escucharse, para historias que aún deben contarse. Estamos haciendo un espacio para que tú los encuentres… y para que ellos te encuentren a ti”, continúa Aduba, esto mientras el clip muestra imágenes de sets de proyectos de Netflix como A todos los Chicos de los que me Enamoré y Glow.

El video de la campaña suma más de 27 mil ‘me gusta’ en Twitter, además de cientos de comentarios.

Como se ha de recordar, Yalitza Aparicio ha roto esquemas y ha enviado un mensaje de inclusión a través de su interpretación de ‘Cleo’ en Roma. La joven de Tlaxiaco, Oaxaca es la primera mujer indígena en recibir una nominación al Oscar a la Mejor Actriz y de forma constante recibe mensajes de mujeres que le agradecen por representarlas y dar muestra de que los sueños se pueden lograr.