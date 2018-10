¡Más spoilers! Revelan supuesta banda sonora del trailer de ‘Avengers 4’

Washington, EU.- Las filtraciones sobre Avengers 4 no paran. La más reciente es sobre la supuesta banda sonora del tráiler, el cual llegará antes de lo esperado.

El usuario Trailer Music ha confirmado a través del sitio web ruso vk.com que Marvel Studios efectivamente lanzará el trailer en noviembre y que el nombre de la película es Avengers: Annihilation, como ya había filtrado Mark Ruffalo anteriormente. Por último, ha asegurado que la banda sonora del trailer es la canción Dust and Light de Twelve Titans Music. La persona no ha revelado su fuente, así que la información se queda en nivel de rumor.

Dust and Light en la misma canción que fue usada en el trailer de The Hobbit: The Battle of the Five Armies, sin embargo, esta sería una nueva versión llamada Nevermore. Considerando el fatal final de Avengers: Infinity War, en el que Thanos aniquiló a la mitad de los seres vivos en el universo con un chasquido usando el Guantalete del Infinito, la elección musical suena adecuada.