"Más unidas que nunca": Ana Bárbara sobre María, hija de Mariana Levy

Los Ángeles, EU.- A la par de cumplir con sus múltiples compromisos laborales y ser una de las cantantes más exitosas, Ana Bárbara puede decir con orgullo que el papel más importante que desempeña en su vida es el de mamá.

En medio de la promoción de su tema colaborativo con Christian Nodal, Solos, Ana Bárbara pudo hablar de su faceta como madre de familia tras ser cuestionada sobre la relación que mantiene con María Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy.

De acuerdo con la artista, María ha recibido todo su cariño y protección desde siempre, al igual que sus hermanos José Emilio y Paula, hijos de Mariana Levy y José María Fernández ‘El Pirru’ .

María, nos vemos muy seguido, de hecho estamos más unidas que nunca. Siempre le digo hija, ella me dice ‘ma’ y así nos llevamos y así nos queremos, así nos aceptamos y así nos amamos”, relató Ana Bárbara sobre su relación con María Levy en una entrevista concedida al programa Sale el Sol.

Ahondando en el tema de la maternidad, la cantante habló de los retos a los que se enfrentan las madres de familia al tener que trabajar, lograr sacar adelante sus proyectos y además cuidar de sus hijos.

Yo soy una mamá normal que canta y que hace las canciones para desahogarse y que al final tomé la decisión en esta etapa de compartirlas con el público. No es fácil mi tarea, no es que reniegue pero tengo que reconocer, y no puedo decir que es fácil cuando es algo que todas las mamás saben que es bien difícil, sacar a un montón de 'chamacos' adelante”, dijo la cantante.